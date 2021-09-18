Разговорчивый попугай в Аргентине помог раскрыть убийство и изнасилование своей владелицы

Разговорчивый попугай в Аргентине помог раскрыть убийство и изнасилование своей владелицы

Птица произнесла последние слова жертвы и разоблачила преступников.

В Аргентине в городе Сан-Исидро попугай стал ключевым свидетелем по делу об убийстве и изнасиловании женщины.

Также читайте В Таиланде попугай съел бриллиантовое ожерелье и попал в больницу

Об этом сообщает The Sun.

46-летняя женщина по имени Элизабет Толедо была жестоко убита и изнасилована в помещении, которое она арендовала вместе с двумя знакомыми. Мужчины стали главными подозреваемыми в этом деле.

Когда на месте происшествия после того как обнаружили тело женщины работали правоохранители, они обратили внимание на попугая женщины. Птица постоянно выкрикивала одну и ту же фразу: "Пожалуйста, отпустите меня".

Кроме этого, когда зашел один из соседей убитой Элизабет, птица стала нервно вести себя и говорить: "Зачем ты меня бьешь?"

Полицейские пришли к выводу, что попугай видел преступление воочию и сумел рассказать подробности преступления, свидетелем которого стал.

Также правоохранители сделали тест ДНК, который подтвердил, что убийцами женщины является ее соседи по квартире.

Мужчинам грозит пожизненное заключение.

Напомним, что новое исследование показало, что дикие серные какаду в Австралии научились открывать крышки мусорных баков и воровать остатки пищи.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку