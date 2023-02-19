"Разгромить Россию никогда не будет позицией Франции": Макрон завел старую шарманку о переговорах

Французский президент считает, что "ни Украина, ни Россия не могут полностью одержать верх" в этой войне.

Возвращаясь с Мюнхенской конференции по безопасности Эмманюэль Макрон заявил, что хочет поражения России в войне в Украине, но убежден, что военным путем этот конфликт не завершится, а мир будет достигнут путем переговоров.

Об этом он говорил в комментарии Le Figaro.

“Я не думаю, как некоторые, что Россию следует полностью разгромить, напасть на ее территории. Раздавить Россию – никогда не было позицией Франции и никогда не будет”, – объяснил глава французского государства.

Президент Франции еще раз подтвердил свое желание способствовать достижению мира посредством переговоров. Именно ради "надежных переговоров", по его словам, следует усиливать поддержку Киева.

"Сегодня Украине нужно возглавить военное наступление, которое разорвет российский фронт, чтобы спровоцировать возвращение к переговорам", — настаивал Макрон в комментарии Le Figaro.

По его словам, "ни Украина, ни Россия не могут полностью одержать верх".

При этом Эмманюэль Макрон считает, что переговоры нужно будет проводить именно с действующим президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку другие варианты ему "кажутся хуже", имея в виду вероятных преемников — председателя Совета безопасности России Николая Патрушева или главу группы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Напомним, ранее президент Франции заявил о необходимости гарантий безопасности для России в будущей структуре безопасности в Европе, когда Москва вернется за стол переговоров с Киевом.

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