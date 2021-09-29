Разгуливали по трассе и паслись возле бизнес-центра: в США от владельца сбежали полсотни коз и несколько собак

Разгуливали по трассе и паслись возле бизнес-центра: в США от владельца сбежали полсотни коз и несколько собак

Беглянок уже вернули на ферму, а вот собак еще ищут.

Полсотни коз и несколько собак сбежали от собственника в американской Атланте.

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Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 29 сентября.

Фермер пас свое стадо на большом огороженном поле. Однако по неизвестным причинам козы вместе с собаками, которые их охраняли, повалили забор и побежали прочь. Сначала их заметили на оживленной трассе — тогда кто-то из водителей вызвал полицию.

Офицеры вместе с владельцем догнали стадо возле бизнес-центра, где козы паслись, как будто ничего и не случилось. Животных погрузили в фуру и отправили домой на ферму. А вот собак еще ищут.

Напомним, что итальянскую столицу терроризируют дикие кабаны. Во время пандемии в Риме резко возросла их популяция, и теперь стадо кабанов периодически появляется в центре города.

Новости мира: полсотни коз и несколько собак сбежали от хозяина в американской Атланте

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