Разлив нефти в Черном море: в России уменьшили размеры катастрофы в 400 тысяч раз

Площадь разлива топлива у Новороссийска составила 80 квадратных километров.
В Черном море, возле Новороссийска, с греческого танкера Minerva Symphony произошел масштабный разлив сырой нефти. Изначально компания, проводившая закачку нефти, сообщила о разливе на 200 квадратных метров. Но пятно нефти оказалось в 400 тысяч раз больше.
Об этом сообщает российский Институт космических исследований РАН со ссылкой на данные спутниковой съемки.
"Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров", — говорится в сообщении.
Площадь загрязнения уже превышает 80 квадратных километров. Данные были получены с помощью снимка со спутника Sentinel-1.
Напомним, 7 августа, под Новороссийском происходила закачка нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony.
По информации росСМИ причиной разлива нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Сначала сообщалось, что в акваторию моря вылилось 12 куб. м нефти.
Ранее разлив нефти случился на западе Германии после ужасного наводнения в стране. В Кельне власти заявили об экологической катастрофе к югу от города Хюккесваген.