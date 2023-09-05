"Разлучили с жизнью" 2 ФСБшников: бойцы РДК устроили новый рейд в Брянскую область

"Русский добровольческий корпус" заявил о своем рейде в Брянскую область 4 сентября, сообщив о ликвидации двух работников пограничной службы ФСБ России.

Об этом бойцы РДК сообщили в своем Telegram-канале.

Диверсанты в Брянской области: что говорят власти

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в Сети 4 сентября, что ФСБ якобы предотвратила попытку проникновения "украинской диверсионно-разведывательной группы" в Севский район.

"На месте столкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружения и боеприпасы, в том числе иностранного производства", – отмечал Богомаз.

Фото с места рейда РДК/Фото: губернатор Брянской области Александр Богомаз

Фото с места рейда РДК/Фото: губернатор Брянской области Александр Богомаз

Фото с места рейда РДК/Фото: губернатор Брянской области Александр Богомаз

Заявление РДК об инциденте в Брянской области

Также читайте Налет беспилотников на Москву: что известно

Ответственность за рейд взяли на себя представители РДК. Они также высмеяли заявления России об успешном отражении атаки якобы украинской ДРГ. Российские добровольцы также сообщили, что во время рейда были ликвидированы два работника пограничной службы ФСБ.

"Поздравляем ФСБ РФ с очередным "выдавливанием"! "Успешное отражение атаки украинских ДРГ" не было бы таким успешным, если бы по меньшей мере два сотрудника ведомства не расстались с жизнью. Возможно, им стоило работать в отделе по борьбе с репостами(в ФСБ такой точно есть)", – говорится в заявлении РДК.

Добровольцы подчеркнули, что именно они ликвидировали ФСБшников, а не украинская ДРГ.

Они также опубликовали фото с рейда в Брянскую область и скриншоты с публикациями о ликвидации представителей ФСБ.

Сообщения о гибели работников ФСБ/Фото: Telegram-канал РДК

Напомним, 23 августа россияне заявили о заходе якобы украинской ДРГ в Брянскую область и о гибели одного пограничника ФСБ. В то же время российские Телеграм-каналы информировали, что погибших гораздо больше.

Читайте также: