Разлучница и скандальная "журналистка": в Сети раскрыли личность таинственной сожительницы ликвидированного Кивы

Сожительницей убитого Ильи Кивы оказалась так называемая "журналистка" Татьяна Поп, которая четыре года назад разбила семью экс-начальника Министерства внутренних дел Украины, еще одного предателя Украины — Виталия Захарченко.

Об этом сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Отмечается, что Захарченко из-за Поп даже расстался с женой, однако вскоре "журналистка" переключилась на более денежного кандидата — олигарха Сергея Курченко.

Telegram-канал пишет, что у Кивы и Поп был бурный роман еще тогда, когда тот был советником главы МВД.

Вероятная сожительница ликвидированного Ильи Кивы – Татьяна Поп с ним / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

"Когда Кива сбежал в Москву, то возобновил тесное общение с Татьяной. При этом они отношения тщательно скрывали. Дело в том, что Татьяна Поп также восстановила роман и с Захарченко. У Захарченко "денежный мешок" во много раз больше, чем у Киви, и Поп его потерять не хотела..." — говорят авторы сообщения.

По словам источников "ВЧК-ОГПУ", в РФ "журналистка" также пыталась затянуть в "любовные сети" еще некоторых предателей украинского государства, в том числе сына беглеца Виктора Януковича Александра.

Вероятная сожительница ликвидированного Ильи Кивы – Татьяна Поп / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Напомним, в Подмосковье 6 декабря нашли убитым экс-нардепа и предателя Украины Илью Киву. Следователи допрашивают сожительницу Кивы. Как пишет российский телеграмм-канал Baza, она рассказала следователям, что экс-депутат всегда пытался соблюдать меры безопасности. К примеру, он каждый раз шел в лесополосу гостиницы, чтобы записать видео. Это нужно было для того, чтобы сделать невозможным определение местности, где он находится.

Однако в Сети предполагают, что спутница Кивы могла навести киллера на след, однако эта версия пока не подтверждена. Личность женщины официально не раскрывают в целях ее безопасности. Правоохранителей интересует, не замечала ли она в последнее время подозрительных людей в окружении пропагандиста.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.