Разлучница и скандальная "журналистка": в Сети раскрыли личность таинственной сожительницы ликвидированного Кивы

В Сети разоблачили загадочную сожительницу ликвидированного в РФ бывшего украинского нардепа-беглеца Ильи Кивы.
Сожительницей убитого Ильи Кивы оказалась так называемая "журналистка" Татьяна Поп, которая четыре года назад разбила семью экс-начальника Министерства внутренних дел Украины, еще одного предателя Украины — Виталия Захарченко.
Об этом сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".
Отмечается, что Захарченко из-за Поп даже расстался с женой, однако вскоре "журналистка" переключилась на более денежного кандидата — олигарха Сергея Курченко.
Telegram-канал пишет, что у Кивы и Поп был бурный роман еще тогда, когда тот был советником главы МВД.
"Когда Кива сбежал в Москву, то возобновил тесное общение с Татьяной. При этом они отношения тщательно скрывали. Дело в том, что Татьяна Поп также восстановила роман и с Захарченко. У Захарченко "денежный мешок" во много раз больше, чем у Киви, и Поп его потерять не хотела..." — говорят авторы сообщения.
По словам источников "ВЧК-ОГПУ", в РФ "журналистка" также пыталась затянуть в "любовные сети" еще некоторых предателей украинского государства, в том числе сына беглеца Виктора Януковича Александра.
Напомним, в Подмосковье 6 декабря нашли убитым экс-нардепа и предателя Украины Илью Киву. Следователи допрашивают сожительницу Кивы. Как пишет российский телеграмм-канал Baza, она рассказала следователям, что экс-депутат всегда пытался соблюдать меры безопасности. К примеру, он каждый раз шел в лесополосу гостиницы, чтобы записать видео. Это нужно было для того, чтобы сделать невозможным определение местности, где он находится.
Однако в Сети предполагают, что спутница Кивы могла навести киллера на след, однако эта версия пока не подтверждена. Личность женщины официально не раскрывают в целях ее безопасности. Правоохранителей интересует, не замечала ли она в последнее время подозрительных людей в окружении пропагандиста.
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