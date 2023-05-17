Размещение ядерного вооружения в Беларуси: в Минске сделали заявление

В Минске отмечают, что если решение примут, то это будет только "решением правительства Беларуси".

На территорииБеларуси до сих пор не разместили тактическое ядерное оружие, которое собирались привезти из России. Заявления пока остаются на уровне заявлений.

Об этом заявил постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков, сообщает NV.

"Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь – прежде всего это просто заявление. Ничего в практическом смысле не было сделано по этому поводу", — высказался белорусский политик.

По его словам, если любое решение в этой сфере будет принято, то это будет "решение правительства Беларуси, а не любого другого государства".

"Ядерка" в Беларуси

Президент-диктатор Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Мол, 1 июля страна завершает строительство хранилища для такого вооружения. По его словам, Москва не планирует передавать "ядерку", но как-то разместит ее там.

Тем временем белорусский диктатор Александр Лукашенко подтвердил, что в его стране могут разместить ядерное оружие, "если потребуется". Он подчеркнул, что "ни перед чем не остановится".

Между тем, российский посол в Беларуси Борис Грызлов заявил, что "ядерку" Россия разместит вблизи границы с Польшей. По сообщению посла, хранилище для тактического ядерного оружия в Беларуси будет подготовлено уже к 1 июля 2023 года.

Читайте также: