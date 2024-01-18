Разминирование Черного моря: стало известно о времени и объеме операции Румынии, Болгарии и Турции

По словам посла Украины в Турции, практическая реализация недавно подписанного Румынией, Болгарией и Турцией меморандума о разминировании Черного моря, скорее всего, начнется летом.

Румыния, Болгария и Турция могут приступить к разминированию Черного моря летом 2024 года.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар во время онлайн-брифинга на тему "Украинско-турецкие отношения: как сейчас осуществляется сотрудничество между странами, дальнейшие планы сотрудничества".

Дипломат отметил, что у каждой из сторон есть своя специфика введения в действие подписанного 11 января трехстороннего меморандума.

В частности, по словам посла, Румыния уже ввела его, а Болгария проходит внутригосударственные процедуры.

Что касается Турции, то этот документ должен быть ратифицирован, поскольку использование подразделений вооруженных сил, занимающихся разминированием, относится к компетенции парламента.

Василий Боднар сказал, что турецкая сторона делает все возможное, чтобы в ближайшие месяц-полтора провести государственное согласование и ратификацию. Итак, возможно, что выход кораблей в море состоится летом.

"Ареал охвата — это международные воды. Условно говоря, если мы проведем линию от Одессы до Босфора, то к западу от этой линии. То есть можно считать, что от прежней линии зернового коридора к западу до территориальных вод Румынии, Болгарии и Турции", — – сказал Боднар.

Разминирование будет происходить в рамках НАТО, поскольку еще на Вильнюсском саммите был согласован так называемый региональный принцип ответственности, и в этом контексте Турция инициировала этот проект.

"Он для нас полезен, мы в нем заинтересованы, и мы работаем над тем, чтобы присоединиться к нему. Официальное заявление звучит так, что присоединение кораблей или необходимое оборудование возможно только после войны, чтобы не становиться объектами атак. обмен информацией и другое сотрудничество возможно в других временных рамках. Об этом мы будем вести переговоры непосредственно во время встреч", — отметил посол.

Напомним, Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение, по которому будут бороться с дрейфующими морскими минами. В ней говорится о совместной борьбе с дрейфующими морскими боеприпасами.

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