Разнесло полздания: в американском Далласе взорвался жилой дом

В доме разрушена половина квартир.

В американском городе Даллас произошел взрыв газа в двухэтажном жилом доме.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 30 сентября.

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По меньшей мере восемь человек пострадали. Половина из них — это спасатели, которые приехали на вызов по возможной утечки газа. Ведь только бригада прибыла на место — сразу сдетонировали.

Взрывной волной разрушило половину квартир в доме. Сейчас пожарные пытаются потушить пламя. Полиция тем временем уже оцепила район и советует местным жителям держаться от места взрыва можно дальше. Сейчас чрезвычайники выясняют причины утечки. Жители же дома, взлетел в воздух, говорят — запах газа они чувствовали еще за день до взрыва.

Новости мира: в американском городе Даллас произошел взрыв газа в двухэтажном жилом доме

Как сообщалось, в США вблизи Атланты взорвался жилой дом — пострадали четыре человека. Взрывной волной снесло часть стены и частично обрушились перекрытия трехэтажного здания. Причины взрыва выясняют,

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