Разоблачена схема поставки запрещенных грузов из Германии в РФ

Журналисты разоблачили подпольную логистическую сеть, которая позволяет доставлять немецкие товары в Россию вопреки санкциям ЕС. Ежемесячно через канал транспортируют сотни тонн грузов, используя компании и бывших менеджеров «Почты России».

Об этом говорится в расследовании немецкого издания BILD.

Ключевым элементом системы является логистическая компания, созданная в конце 2022 года. Официально она зарегистрирована только по почтовому адресу в Кени, но фактические операции происходят на складе рядом с аэропортом Берлин-Бранденбург.

Оттуда грузы направляются в Россию транзитом через Польшу и Беларусь. На объекте регулярно замечали автомобиль Дмитрия В., бывшего главы RusPost GmbH, который фактически руководит этой сетью.

Для проверки канала журналисты оформили пять посылок с неисправными электронными компонентами, подпадающими под санкции, но задекларировали их как обычные товары.

Вес каждой посылки достигал 2 кг, а доставка обошлась в 26 евро. Все отправления прошли таможенный контроль и были доставлены в Москву без помех.

Во время эксперимента использовали документацию почты Узбекистана, которая не имеет официального разрешения на работу в Германии. Немецкие органы власти уже начали проверку относительно возможных нарушений закона.

Представители логистической компании в ответ заявили, что их система мониторинга делает нарушение санкций «практически невозможным», однако не могут полностью контролировать недостоверную информацию о содержимом пакетов, которую предоставляют клиенты.

