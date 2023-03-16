Разоблаченные в Польше шпионы РФ планировали парализовать поставки оружия и техники в Украину – МВД

Подозреваемые должны были готовиться к диверсиям, чтобы помешать поставке техники, оружия и помощи Украине.

Глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил 16 марта о задержании девяти человек, которые сотрудничали с российской ФСБ и планировали парализовать поставки оружия в Украину.

Об этом сообщает CNN.

Каминский уточнил, что по данным следствия, задержанные проводили в Польше разведывательную деятельность и готовили "диверсионные акты по запросу российской разведки".

"Доказательства свидетельствуют о том, что группа осуществляла мониторинг железнодорожных маршрутов. В ее задачи входило распознавание, мониторинг и документирование транспорта с доставляемым в Украину оружием. Подозреваемые также должны были готовиться к диверсионной деятельности с целью парализовать поставки техники, оружия и помощи Украине", – рассказал польский министр.

Он уточнил, что прокуратура предъявила шестерым задержанным обвинения в шпионаже и участии в организованной преступной группе. В отношении трех остальных задержанных продолжаются судебные процессы.

Напомним, накануне польские СМИ сообщили, что спецслужбы государства разоблачили шпионскую сеть, работавшую на Россию. Группа из шести человек планировала подготовку к диверсионной деятельности в Польше, в том числе на железных дорогах и автодорогах, по которым транспортируют оружие для Украины.

16 марта министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о ликвидации шпионской сети, которая собирала информацию в пользу РФ.

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