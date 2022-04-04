"Разорвать все торговые отношения с Россией": премьер Польши требует от ЕС жестких санкций после резни в Буче

"Разорвать все торговые отношения с Россией": премьер Польши требует от ЕС жестких санкций после резни в Буче

Глава польского правительства призвал созвать Совет Европы для введения действенных ограничений по РФ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к руководителям Евросоюза с призывом о скорейшем созыве Европейского Совета для обсуждения преступлений России, совершенных в Киевской области, в частности, в Буче. Результатом этого заседания, по его мнению, должны стать санкции, действительно работающие против преступного режима Путина.

Об этом Моравецкий написал на своей странице во Fscebook.

Преступления, совершенные оккупантами из РФ в Буче и других населенных пунктах Киевской области, польский премьер назвал геноцидом, за который каждый ответственный должен быть наказан международным трибуналом.

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“Резня в Буче — это более, чем тревожный колокольчик для Европы и мира. Это ужасный крик справедливости, свободы и права на жизнь; за базовые и универсальные ценности", – написал Моравецкий.

По его словам, ЕС должен конфисковать все российские активы в своих банках, а также – российских олигархов.

“Надо немедленно разорвать все торговые отношения с Россией. Европейские деньги должны прекратить течь в Кремль. Преступный и все более тоталитарный режим Путина заслуживает только одного: санкций, которые действительно работают”, — подчеркнул премьер-министр Польши.

Также глава польского правительства призвал предоставить Украине необходимое вооружение для защиты "женщин и детей Мариуполя, Бучи и многих других мест".

“Это наша политическая и моральная обязанность. Достаточно ложных жестов и тактики избегания. Хватит!” – требует Матеуш Моравецкий.

Напомним, после опубликованных страшных фотографий из Бучи, Гостомеля, Ирпеня США планируют очень скоро ввести дополнительные санкции против страны-агрессорки России.

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