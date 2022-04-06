Разработчик компьютерных устройств и компонентов Intel останавливает работу в России

Разработчик компьютерных устройств и компонентов Intel останавливает работу в России

Еще в начале марта компания приостановила поставки своей продукции в Россию и Беларусь.

Американский разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонент Intel Corp. приостановил деятельность в России.

Об этом говорится в заявлении компании на официальном сайте.

"Intel продолжает присоединяться к мировому сообществу, осуждая войну России против Украины. Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предварительным решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларусь", — говорится в сообщении.

Напомним, японская фармкомпания Takeda частично прекращает свою деятельность в России.

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