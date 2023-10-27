Разработчика российского гиперзвукового самолета приговорили к 12 годам колонии за "продажу секретов"

Российского физика Анатолия Губанова, участвовавшего в проекте гиперзвукового самолета, в пятницу, 27 октября, приговорили к 12 годам лишения свободы за "государственную измену". Заседание Московского городского суда проходило в закрытом режиме из-за секретности дела.

Об этом сообщает AFP.

66-летний Анатолий Губанов, имеющий более 100 научных работ, опубликованных в РФ и за рубежом, был арестован в 2020 году, когда возглавлял отделение аэродинамики самолетов и ракет подмосковного Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ).

Его дело связано с делом другого российского ученого, 70-летнего Валерия Голубкина, которого в июне 2023 года также приговорили к 12 годам строгого режима по делу о "государственной измене".

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Обвинение связано с международным проектом под названием Hexafly-Int по созданию скоростного пассажирского самолета.

В 2018 году по поручению Губанова Голубкин якобы отправлял отчеты о своей деятельности коллеге, работавшему в Европейском космическом агентстве (ESA).

Защита Голубкина после его ареста утверждала, что ученый принимал участие только в проектах "классического международного сотрудничества" и не совершал никакой государственной измены.

Гособвинение требовало для Губанова 13 лет лишения свободы. Находящийся в СИЗО с декабря 2020 года ученый полностью признал вину, попросив назначить ему наказание мягче нижнего порога.

Суды за "шпионаж" и "государственную измену", которые проходят за закрытыми дверями и детали которых секретны, участились в последние годы в России. Причем власти регулярно заявляют, что разоблачают "заговоры и операции", которые проводят западные страны, вербуя российских ученых.

Напомним, ранее в России сотрудник Федерального ядерного центра Виктор Ильин был приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Его обвинили в попытке продать секретные данные разведкам США, Великобритании и Украины.

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