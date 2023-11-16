Разразился скандал с американской Adobe, которая продает карты Украины без Крыма и флаги так называемой ДНР (фото)

Интересно, что Adobe находится в перечне технологических компаний, которые высказались в поддержку Украины и объявили об ограничении или прекращении взаимодействия с РФ и российскими пользователями. Например, это также сделали Figma, Miro, Sketch.

На Adobe Stock американской компании, занимающейся разработкой программного обеспечения Adobe Systems, продают графические работы на тему "ДНР", "ЛНР", оккупированных украинских регионов.

Об этом сообщил украинский иллюстратор Максим Филиппенко X (Twitter – ред.).

На изображениях можно увидеть карту Украины без Крыма, коллажи с флагами террористических организаций.

Adobe, которая продает карты Украины без Крыма и флаги так называемой ДНР Фото: Adobe, Максим Філіпенко Х

@Adobe is earning money by selling pro-Russian images on its stock service.



Maps of with Crimea, Donetsk and Luhansk; flags of the territories Россия annexed — они имеют все это!



Однако они: creators from Russia receive royalties for those images



THREAD pic.twitter.com/BuqEMLzhLu — Maksym Filipenko ️‍ (@MaksymDraws) November 15, 2023

Согласно условиям платформы, авторы и сбытчики изображений получают 33% роялти от продаж.

Adobe, которая продает карты Украины без Крыма и флаги так называемой ДНР Фото: Adobe, Максим Філіпенко Х

Полные данные авторов не раскрываются, однако, судя по именам, это жители РФ или оккупированных украинских территорий.

Adobe, которая продает карты Украины без Крыма и флаги так называемой ДНР Фото: Adobe, Максим Філіпенко Х

На днях разразился скандал с немецким журналистом, режиссером-документалистом и писателем Хубертом Зайпелем, который снял фильм о Путине и написал о нем две книги. Он получил сотни тысяч евро от оффшоров, связанных с путинским олигархом Алексеем Мордашевым.

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