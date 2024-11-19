Разрешение бить по территории РФ: The Guardian объяснило, как это повлияет на ход войны

Украина сможет бить по военным объектам в России на расстоянии до 300 км от линии фронта

Президент США Джо Байден принял решение разрешить Украине использовать американские баллистические ракеты Atacms для атак на цели на территории России, в том числе в районе Курска. Официальные лица в Вашингтоне сообщили, что эти ракеты могут быть применены внутри этой территории, хотя к инаугурации Дональда Трампа возможно их размещение в других районах.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Что такое ракеты Atacms и почему они важны для Украины.

Atacms, разработанные компанией Lockheed Martin, способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Они являются баллистическими ракетами, летающими высоко в атмосфере, позволяющими избегать большинства систем противовоздушной обороны. Сначала разработанные для уничтожения советских целей во время Холодной войны эти ракеты уже используются Украиной, однако только по целям на оккупированных территориях.

Почему изменилась позиция администрации Байдена

Администрация Джо Байдена изменила свою позицию по поводу разрешения на удары по целям в России с использованием ракет Atacms, учитывая новые обстоятельства на поле боя. Сначала США отказывались предоставлять Киеву разрешение избивать по территории России, опасаясь эскалации конфликта. Байден отмечал необходимость избежать прямого военного столкновения с Россией.

Украина активно лоббировала получение разрешения на использование Atacms, указывая на необходимость ударов по стратегическим целям на территории врага, чтобы ослабить российские силы. В то же время избранный президент Дональд Трамп, заявивший о намерении как можно быстрее прекратить войну в Украине, спровоцировал дополнительные опасения в Киеве и среди его международных союзников, что это может привести к серьезным преимуществам для России на поле боя.

"Однако теперь это решение оправдывают как ответ на присутствие северокорейских войск, воюющих вместе с российскими силами. В прошлом месяце Пхеньян направил примерно 10 000 военных в Россию для участия в войне в Украине. Есть опасения, что могут быть отправлены еще десятки тысяч", — говорится в статье.

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Какое влияние будет иметь разрешение

Разрешение бить по территории России предоставит Киеву возможность поражать важные военные объекты на расстоянии до 300 км от линии фронта. Ракеты могут бить российские склады боеприпасов, линии и военные базы.

"Учитывая инаугурацию Трампа в январе, этот шаг может стать способом усилить позиции Украины в военной сфере, прежде чем ее заставят начать мирные переговоры. Это также может оказать психологическое влияние, поднимая моральный дух в Украине в трудный период", — говорится в статье.

The Guardian отметило, что Москва при поддержке сил Северной Кореи может в скором времени начать большое наступление, чтобы вернуть Курск.

Напомним, эксперт заявил, что эффективное применение ATACMS может повлиять на решение Ким Чен Ына отправлять войска в РФ.

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