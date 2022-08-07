Разрешение на выход из украинских портов получили 4 судна с продовольствием — ООН

Из Украины 7 августа будет экспортировано более 160 тысяч тонн кукурузы, муки и растительного масла.

Совместный координационный центр в Стамбуле выдал разрешение на выход из украинских портов в воскресенье, 7 августа, для четырех судов с продовольствием.

Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

В сообщении говорится, что четыре судна отплывают из Черноморска и Одессы с 161 084 тоннами продовольствия.

В частности, сухогруз MV GLORY и MV RIVA WIND везут в Турцию более 100 тысяч тонн кукурузы, судно MV STAR HELENA транспортирует в Китай 45 тысяч тонн муки, а судно MV Mustafa NECATI доставит в Италию 6 тысяч тонн подсолнечного масла.

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Все корабли будут досмотрены в Турции.

Кроме того, стоящий на якоре близ Стамбула сухогруз MV OSPREY S получил разрешение прибыть в порт Черноморска.

Напомним, второй зерновой караван отправился из украинских портов утром 5 августа.

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