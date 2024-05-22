Конгрессмены отметили, что украинцы не могут эффективно защищаться из-за политики администрации Байдена.

Американские конгрессмены призвали предоставить Украине разрешение применять западное оружие на территории РФ.

Об этом свидетельствует соответствующее письмо , размещенное на странице комитета по разведке Палаты представителей США в сети Х.

Конгрессмены США обратились к главе Минобороны Ллойду Остину, чтобы Украина имела право использовать западное вооружение для ударов по территории России.

"Важно, чтобы администрация Байдена предоставила украинскому военному руководству возможность проводить полный спектр операций, необходимых для ответа на неспровоцированное нападение России на их суверенную землю", – говорится в письме.

Также конгрессмены подчеркнули необходимость увеличить количество украинских пилотов, обучающихся работе на самолетах F-16, а также усилить противовоздушную оборону Украины.

Между тем, издание NYT оценило ситуацию в приграничных областях. В сообщении говорится, что российские войска вторую неделю атакуют пограничный город Волчанск в Харьковской области и уже захватили около 40% его территории. Враг имеет целью создать в пограничной буферной зоне и помешать ВСУ бить артиллерией по территории РФ.