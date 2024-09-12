Разрешение Украине бить вглубь РФ дальнобойным оружием: что мешает Байдену принять решение — NYT

Когда речь идет о борьбе с управляемыми авиабомбами, американские официальные лица и эксперты заявляют, что Украине необходимо будет наносить удары глубоко в глубь России с использованием истребителей и наземных воздушных систем — почти все из которых будут нуждаться в одобрении Запада.

На фоне колебания президента США Джо Байдена относительно предоставления разрешения Украине бить вглубь России дальнобойным оружием есть основания полагать, что этот вопрос будет рассмотрен во время его встречи в Вашингтоне с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером 13 сентября.

Об этом пишет The New York Times.

"Сейчас дальнобойные ракеты могут быть нацелены на российские системы ПВО, угрожающие украинскому флоту истребителей. Всплеск применения Россией управляемых авиабомб придал новую остроту давним дебатам о том, следует ли Украине разрешить использовать оружие от западных союзников для ударов по военным целям в глубине территории РФ. Украина в течение нескольких месяцев просила использовать западное оружие большой дальности для ударов по военным объектам, которые Россия использует для запуска ракет и размещения сбрасывающих бомбы боевых самолетов", — говорится в публикации.

В США источники издания заявили, что Британия и Франция, предоставившие Украине дальнобойные ракеты Storm Shadows/SCALP, вероятно, ожидают одобрения американского лидера Джо Байдена.

В то же время президент США испытывает давление со стороны американских внешнеполитических кругов. В частности, высокопоставленные американские военные планировщики больше не советуют это делать, добавили в издании.

"Сейчас, похоже, Байден взвешивает, насколько далеко в глубь России можно позволить Украине использовать ракеты ATACMS, которые Соединенные Штаты впервые передали Киеву в прошлом году... В мае Байден неохотно согласился разрешить Украине запустить ATACMS по России, чтобы нацелиться на военные базы, которые использовали для атак на украинский пограничный город Харьков", — пишет The New York Times.

Пока неясно, будет ли Украина запускать F-16 на территорию России, говорится в издании.

При этом указывается, что если F-16 пересекут границу, они смогут нацелиться и на российские самолеты с помощью американских ракет средней дальности, известных как AMRAAM, которые уже отправили Соединенные Штаты в Украину. Кроме того, отмечается, что в Белом доме готовы предоставить Украине и крылатые ракеты воздушного базирования JASSM, которые могут использоваться с F-16.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко считает, что предоставление Украине разрешения наносить удары по России дальнобойным оружием серьезно повлияет на количество и мощность обстрелов со стороны РФ.

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