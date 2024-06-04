Разрешение Украине бить западным оружием по территории РФ: Шольц сделал неожиданное заявление

Он подчеркнул, что таким образом Украина сможет защитить свои крупные города.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что разрешение союзниками Украины бить оружием по военным целям РФ не приведет к эскалации.

Об этом пишет DW.

По его словам, решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Германии.

При этом он заверил, что никогда не позволил бы давить на себя с целью убедить его принять "неправильные и несвоевременные решения".

"Как сказал президент США – речь идет лишь о возможности защитить большой город, например, Харьков", – заявил он.

Разрешение бить по территории РФ – что известно

Напомним, ряд стран разрешили ВСУ использовать западное оружие для поражения целей на территории России.

В частности, государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент Джо Байден предоставил разрешение Украине бить американским оружием по военным объектам на территории РФ.

В ответ спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что мол Украина уже пытается наносить удары по территории России американским оружием.

А российский политик и глава комитета по обороне РФ Андрей Картаполов пригрозил США из-за позиции ударов по РФ.

В то же время Владимир Зеленский назвал решение Вашингтона по использованию предоставленного оружия "шагом вперед".

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