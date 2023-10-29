Разруха и десятки погибших: ураган стер с лица земли курорт Акапулько (фото, видео)

Мощный пятибалльный ураган "Отис", налетевший 25 октября на юг Мексики, разрушил почти все здания в курортном городе Акапулько.

Об этом пишут AFP и France 24.

У урагана "Отис" - самый высокий уровень опасности. В городе повреждено 200 тысяч зданий и почти отсутствует мобильная связь. На дорогах, улицах и тротуарах – изуродованные автомобили, лодки и яхты. Прибрежная часть города до сих пор затоплена или в мусоре. Вся гавань города в затопленных судах.

Ураган наделал беды / Фото: Associated Press

Власти страны занимаются ликвидацией последствий. В город передают гуманитарную помощь, в частности питьевую воду и продовольствие. Спасатели ищут тела погибших, в том числе в океане. По состоянию на вечер 28 октября известно о 39 погибших.

Ущерб уже оценивается в $15 млрд, а эксперты говорят, что на восстановление города уйдут годы.

Acapulco ha been smashed pieces в категории 5 hurricane Otis.



Это должно быть годами в полной мере rebuild the mexican city pic.twitter.com/XfNiqjowKw — Visegrád 24 (@visegrad24) October 28, 2023

Напомним, восток Великобритании сильно пострадал от шторма "Бабет". Огромное количество осадков обернулось масштабным наводнением, в результате которого погибли несколько человек. Шторм посеял настоящий хаос. Были отменены практически все пассажирские поезда и сотни автобусных рейсов. Непогода стала причиной множества ДТП. В ряде населенных пунктов пришлось эвакуировать местных жителей.

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