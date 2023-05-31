Разрушенная пожаром крыша Нотр-Дама отстроена по средневековым методам: интересные детали

Для восстановления Собора Парижской Богоматери в Париже французские и американские плотники используют средневековые методики для обработки дубовых балок уничтоженной пожаром крыши. Благодаря этому будет возможность восстановить объект в первозданном виде.

Об этом сообщает Associated Press.

Современные плотники используют навыки Средневековья, потому что работают с ручными топорами для изготовления сотен тонн дубовых балок для каркаса крыши Нотр-Дама. Поэтому они смогли по-новому оценить работу своих предшественников, строивших собор в XIII веке.

"Это даже немного сбивает с толку", — рассказал один из плотников Питер Хенриксон. Проект он называет увлекательным.

Использование ручных инструментов для восстановления крыши было продуманным выбором, несмотря на то, что с помощью электроинструмента работа выполнялась бы гораздо быстрее. Впрочем, во время восстановления решили отдать должное мастерству строителей собора, а также обеспечить сохранность многовекового искусства ручной отделки дерева.

"Мы хотим восстановить этот собор в том виде, в котором он был построен в средние века", — рассказывает генерал французской армии в отставке, управляющий реконструкцией, Жан-Луи Жоржлен.

Плотники и архитекторы используют компьютерный дизайн и другие современные технологии, чтобы ускорить реконструкцию. Компьютеры использовались для чертежа подробных планов для плотников, чтобы убедиться, что их вручную точеные балки идеально подходят друг к другу.

Напомним, 15 апреля 2019 года произошел пожар в соборе Парижской Богоматери. Повреждение получил главный алтарь храма, потому что на него упал сгоревший шпиль с тремя колоколами. В огне сгорел потолок, изготовленный из дуба 12-13 века.

Планируется, что в 2023-м Нотр-Дам-де-Пари получит деревянный шпиль. После завершения строительства он достигнет 100 метров в высоту. Предварительная дата открытия Собора – 8 декабря 2024 года.

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