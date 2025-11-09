«Разрушил Белый дом и демократию»: Байден набросился с обвинениями на Трампа

Джо Байден и Дональд Трамп / © ТСН.ua

Бывший президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что политика действующего американского лидера Дональда Трампа разрушила не только государственные институции, но и саму идею демократии в стране.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Во время выступления на торжественном вечере, организованном Демократической партией Небраски в Омасе, Байден отметил, что ожидал от Трампа деструктивных действий, но масштабы разрушения превзошли все прогнозы.

«Я знал, что Трамп собирается разрушить страну, но, признаюсь, не представлял, что это будет настоящий шар для разрушения. Это идеальный символ его президентства. Трамп разрушил не только Белый дом, но и Конституцию, верховенство закона, саму нашу демократию», — сказал Байден.

Под разрушением Белого дома экс-президент имел в виду снос восточного крыла резиденции для возведения нового бального зала площадью более 8 квадратных метров. Байден подчеркнул, что подобные действия не только символичны, но и буквально демонстрируют пренебрежение к историческому наследию США.

Он также предостерег, что демократия не гарантирована даже в таких странах, как Соединенные Штаты.

«Демократия — это не данность. Она не гарантирована ничем даже здесь, в Америке. Поэтому нам нужно выбирать лидеров, которые ее защищают, а не уничтожают», — подчеркнул Байден.

Отдельно он прокомментировал заявления Трампа о том, что его президентство принесло стране «золотой век».

«Сейчас он говорит, что мы, цитирую, живем в „золотом веке“. Единственное золото — это то, что он вешает на каминную полку. Честно говоря, ваши действия позорят нас как нацию», — сказал Байден, намекая на позолоченные украшения, которыми Трамп украсил Овальный кабинет.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп публично возложил ответственность за начало полномасштабной российско-украинской войны на бывшего президента Джо Байдена.

Мы ранее информировали, что в ходе выступления на Американском бизнес-форуме в Майами президент США Дональд Трамп заявил: для Соединенных Штатов наступило «золотое время».