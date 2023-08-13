Разрушил "вертикаль власти" Путина, но до сих пор жив: в CNN проанализировали феномен Пригожина

В издании отмечают, что Пригожин все еще имеет ценность для Путина, но и опасен.

Главарю боевиков "Вагнера" Евгению Пригожину "сошла с рук" неудачная попытка мятежа, потому что он все еще ценен для российского диктатора Владимира Путина,

Об этом говорится в статье CNN.

Пригожин vs Навальный

В издании отметили, что заключенному российскому оппозиционеру Алексею Навальному вынесли строгий приговор: 19 лет колонии. После оглашения приговора Навального сразу отправили в ШИЗО (штрафной изолятор).

"Это был резкий контраст с судьбой Евгения Пригожина, руководителя российской группировки наемников Вагнера. Еще в июне Пригожин возглавил неудачный мятеж, ставший наибольшим вызовом президенту России Владимиру Путину за более двух десятилетий правления. Пока войска Пригожина остановились возле Москвы, взбешенный Путин заявил в телевизионной речи, что тех, кто станет на "путь измены", ждет наказание. Спустя почти два месяца в случае с главой ЧВК "Вагнера" этого просто не произошло", — пишут в статье.

Пригожин снова на публике

Вскоре после мятежа Пригожин появился в кулуарах недавнего саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, пожимая руку высокопоставленному представителю Центральноафриканской Республики (ЦАР). Причем Пригожин, который в последние месяцы появлялся на публике исключительно в камуфляже, на этот раз выбрал рубашку-поло и джинсы.

Пригожин в Санкт-Петербурге с высокопоставленным представителем ЦАР на полях российско-африканского саммита. / Фото: Фото из социальных сетей

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В издании отмечают, что российские дипломаты толком не могут объяснить, почему Пригожин, чьи силы сбили российские военные самолеты и убили российских военнослужащих во время марша в столицу, остается на свободе.

Кристиана Аманпур из CNN пообщалась с Андреем Келином, послом России в Британии по поводу появления Пригожина на публике после попытки мятежа.

"Президент (Путин. – Ред.) назвал это (государственной изменой. – Ред.), когда это началось. Теперь мы признаем некоторые героические подвиги группы "Вагнера", – заявил Келин, намекая на деятельность ЧВК в Бахмуте.

"Что я хотела бы понять, почему такие люди, как (заключенный диссидент Владимир) Кара-Мурза, Навальный и другие сидят в тюрьме за словесный протест и несогласие с российским правительством, но… Пригожин, пытавшийся совершить переворот против Кремля, может, даже против самого президента – вооруженный переворот – еще находится на свободе в России? Почему он не в тюрьме за государственную измену?", – ответила журналистка CNN Кристиана Аманпур.

Келин признал, что у него нет объяснений.

Пригожин имеет ценность для Путина

Эксперты считают, что глава "Вагнера" все еще имеет ценность для Путина, хотя статус обоих пострадал.

"Связи Пригожина с Кремлем явно пострадали. Но поскольку после мятежа Путин потерял еще больше своего влияния, похоже, он считает, что сохранение Пригожина еще имеет какую-то пользу", – говорит Кэндис Рондо, директор Future Frontlines, разведывательной службы в аналитическом центре New. Америка.

По мнению Рондо, сети подставных компаний Пригожина являются лучшей страховкой, у которой есть Путин, чтобы сохранить военную экономику.

"Вертикаль власти" Путина исчезла

Старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Станова отметила, что Пригожин фактически разрушил "вертикаль власти" – многолетнюю систему путинского правления "сверху вниз".

"Разрекламированная "вертикаль власти" Путина исчезла. Вместо сильной руки появились десятки мини-Пригожиных. И хотя они, возможно, более предсказуемы, чем вагнеровский лидер, но не менее опасны. Все они хорошо знают, что постпутинская Россия уже здесь – даже если Путин остается во главе — и что пора брать в руки оружие и готовиться к битве за власть", — цитирует Сословную CNN.

Ранее журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что Евгений Пригожин либо умрет, либо начнет новый переворот. По мнению бывшего сотрудника КГБ и Службы внешней разведки России Сергея Жирнова, Пригожин может занять место Путина.

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