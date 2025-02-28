Разрушит экономику Венгрии: Орбан сделал громкое заявление относительно вступления Украины в Евросоюз

По словам Орбана, вступление Украины в ЕС в первую очередь нанесет удар по сельскому хозяйству Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз является "немыслимым здесь и сейчас" и разрушит экономику его страны.

Об этом глава правительства Венгрии заявил в эфире радио Кошута.

По словам Орбана, вступление Украины в ЕС прежде всего нанесет удар по сельскому хозяйству Венгрии, а затем и по всей национальной экономике.

"Я также не вижу четко, как можно было бы обуздать преступность, которая хлынет в Венгрию вместе с этим", — заявил Орбан.

Политик отметил, что не видит никаких аргументов в пользу членства Украины в ЕС с точки зрения интересов Венгрии. В то же время он заявил, что имеет "множество аргументов" против этого процесса.

"Я не смею сказать, что всегда и навсегда, никогда, потому что кто знает, что принесет история, никто, кроме Бога, не знает, но я могу сказать одно точно, что здесь и сейчас это немыслимо", — добавил премьер Венгрии.

Напомним, Орбан предположил, через какое время может завершиться война России против Украины.

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