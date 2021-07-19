Разрушительное наводнение в Германии привело к экологической катастрофе: что случилось

На западе страны произошел разлив нефти.
Разлив нефти случился на западе Германии после ужасного наводнения в стране.
Об этом информирует Bild.
В Кельне власти заявили об экологической катастрофе к югу от города Хюккесваген, который находится в пострадавшей от атаки стихии земле Северный Рейн – Вестфалия.
Также из-за наводнения в местную реку и водохранилище, кроме нефти, попали другие вредные вещества.
Сейчас эксперты собирают пробы воды и воздуха, чтобы установить концентрацию вредных веществ.
Власти запретили в зоне чрезвычайной ситуации купаться, рыбачить и даже кататься на лодках.
Напомним, количество погибших в результате мощных наводнений в Германии и Бельгии превысило 170.
Спасатели продолжают поиски сотен людей, которые считаются пропавшими без вести. Немецкая метеорологическая служба DWD сообщила, что предупреждала о непогоде местную власть, которая должна была нести ответственность за организацию любой необходимой эвакуации.
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