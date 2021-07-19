Разрушительное наводнение в Германии привело к экологической катастрофе: что случилось

Разрушительное наводнение в Германии привело к экологической катастрофе: что случилось

На западе страны произошел разлив нефти.

Разлив нефти случился на западе Германии после ужасного наводнения в стране.

Об этом информирует Bild.

В Кельне власти заявили об экологической катастрофе к югу от города Хюккесваген, который находится в пострадавшей от атаки стихии земле Северный Рейн – Вестфалия.

Также из-за наводнения в местную реку и водохранилище, кроме нефти, попали другие вредные вещества.

Сейчас эксперты собирают пробы воды и воздуха, чтобы установить концентрацию вредных веществ.

Также читайте Скандал в Германии: преемник Меркель смеялся во время траурной речи о жертвах мощного наводнения

Власти запретили в зоне чрезвычайной ситуации купаться, рыбачить и даже кататься на лодках.

Напомним, количество погибших в результате мощных наводнений в Германии и Бельгии превысило 170.

Спасатели продолжают поиски сотен людей, которые считаются пропавшими без вести. Немецкая метеорологическая служба DWD сообщила, что предупреждала о непогоде местную власть, которая должна была нести ответственность за организацию любой необходимой эвакуации.

Читайте также:

Мощное наводнение в Европе : между Германией и Чехией прекратили железнодорожное сообщение

: между Германией и Чехией прекратили железнодорожное сообщение Уровень воды на дорогах Германии достигал 12 метров: в поисках живых находят все больше жертв

Новости мира: в Германии зафиксировано более 130 погибших, в Бельгии - не менее 20 из-за наводнений

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку