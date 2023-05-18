Разрушительное наводнение в Италии: страна идет под воду, есть погибшие (фото)

В Италии из-за сильных осадков более 20 рек вышли из берегов, их уровень продолжает повышаться.

23 итальянские реки вышли из берегов, непогода унесла 9 жизней. 13 тысяч жителей покинули свои дома после выпавших за полтора суток дождей. Кроме того, по состоянию на вечер 18 мая произошло около 280 оползней. В последнюю ночь провели еще одну эвакуацию.

Детальнее сообщает BBC.

Массовая эвакуация в Италии

17 мая север Италии охватило мощное наводнение, в результате которого уже погибли девять человек, тысячи были эвакуированы. Ночью 18 мая эвакуацию объявили в городах к западу от Равенны. Как отмечает BBC, многие предупреждают, что стране нужен национальный план реагирования на последствия изменения климата. Министр гражданской защиты Нелло Мусумечи заявил, что в Италии за 36 часов выпала половина среднегодового количества осадков, в результате чего реки вышли из берегов, затопив тысячи акров земли.

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"Почва, которая остается сухой в течение длительного времени, в конечном итоге становится будто цементированной, резко ограничивая способность поглощать воду", — сказал он.

По словам министра, региональные дамбы не строили 40 лет, поэтому стране нужен новый подход к гидротехническому строительству.

Италию затапливает сильное наводнение: есть жертвы, людей эвакуируют

Какие разрушения принесло наводнение

Как сообщает Reuters, наводнение, которое унесло жизни девяти человек в северном регионе Эмилия-Романья в Италии, нанесло ущерб на миллиарды евро и особенно сильно ударило по сельскому хозяйству. Нелло Мусумечи обратился к правительству по поиску 20 миллионов евро для пострадавшего региона. Просьба будет рассмотрена 23 мая на кризисном заседании.

17 мая север Италии охватило мощное наводнение. / Фото: Associated Press

За 36 часов выпала половина среднегодового количества осадков.

Не менее серьезно пострадал город Ровенна на побережье Адриатики. Как отметил представитель министерства внутренних дел Италии, эвакуировать необходимо еще 14 тысяч человек. В общей сложности наводнение коснулось 37 населенных пунктов.

Наводнение нанесло ущерб на миллиарды евро.

Эвакуировать необходимо еще 14 тысяч человек.

Наводнение коснулось 37 населенных пунктов.

Как заявила вице-президент Эмилии-Романьи Ирэн Приоло, дожди стихают, но уровень рек до сих пор повышается. Из-за непогоды пострадали более 400 дорог, районы изолированы из-за разрушения железнодорожных путей. По данным сельскохозяйственной ассоциации Coldiretti, под водой осталось более 5000 ферм, в том числе "Фруктовая долина", а также кукурузные и зерновые поля.

Под водой осталось более 5000 ферм.

Из-за наводнения в Италии погибли девять человек.

Напомним, в Конго в результате мощного наводнения погибли сотни человек. Из-за ливней в регионе Калехе реки вышли из берегов.