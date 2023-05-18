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Разрушительное наводнение в Италии: страна идет под воду, есть погибшие (фото)

Автор
Яна КовальЯна Коваль
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Разрушительное наводнение в Италии: страна идет под воду, есть погибшие (фото)

В Италии за 36 часов выпала половина среднегодового количества осадков. Фото: Associated Press.

В Италии из-за сильных осадков более 20 рек вышли из берегов, их уровень продолжает повышаться.

23 итальянские реки вышли из берегов, непогода унесла 9 жизней. 13 тысяч жителей покинули свои дома после выпавших за полтора суток дождей. Кроме того, по состоянию на вечер 18 мая произошло около 280 оползней. В последнюю ночь провели еще одну эвакуацию.

Детальнее сообщает BBC.

Массовая эвакуация в Италии

17 мая север Италии охватило мощное наводнение, в результате которого уже погибли девять человек, тысячи были эвакуированы. Ночью 18 мая эвакуацию объявили в городах к западу от Равенны. Как отмечает BBC, многие предупреждают, что стране нужен национальный план реагирования на последствия изменения климата. Министр гражданской защиты Нелло Мусумечи заявил, что в Италии за 36 часов выпала половина среднегодового количества осадков, в результате чего реки вышли из берегов, затопив тысячи акров земли.

"Почва, которая остается сухой в течение длительного времени, в конечном итоге становится будто цементированной, резко ограничивая способность поглощать воду", — сказал он.

По словам министра, региональные дамбы не строили 40 лет, поэтому стране нужен новый подход к гидротехническому строительству.

Италию затапливает сильное наводнение: есть жертвы, людей эвакуируют

Италию затапливает сильное наводнение: есть жертвы, людей эвакуируют

Какие разрушения принесло наводнение

Как сообщает Reuters, наводнение, которое унесло жизни девяти человек в северном регионе Эмилия-Романья в Италии, нанесло ущерб на миллиарды евро и особенно сильно ударило по сельскому хозяйству. Нелло Мусумечи обратился к правительству по поиску 20 миллионов евро для пострадавшего региона. Просьба будет рассмотрена 23 мая на кризисном заседании.

17 мая север Италии охватило мощное наводнение. / © Associated Press
17 мая север Италии охватило мощное наводнение. / Фото: Associated Press
За 36 часов выпала половина среднегодового количества осадков. / ©
За 36 часов выпала половина среднегодового количества осадков.

Не менее серьезно пострадал город Ровенна на побережье Адриатики. Как отметил представитель министерства внутренних дел Италии, эвакуировать необходимо еще 14 тысяч человек. В общей сложности наводнение коснулось 37 населенных пунктов.

Наводнение нанесло ущерб на миллиарды евро. / ©
Наводнение нанесло ущерб на миллиарды евро.
Эвакуировать необходимо еще 14 тысяч человек. / ©
Эвакуировать необходимо еще 14 тысяч человек.
Наводнение коснулось 37 населенных пунктов. / ©
Наводнение коснулось 37 населенных пунктов.

Как заявила вице-президент Эмилии-Романьи Ирэн Приоло, дожди стихают, но уровень рек до сих пор повышается. Из-за непогоды пострадали более 400 дорог, районы изолированы из-за разрушения железнодорожных путей. По данным сельскохозяйственной ассоциации Coldiretti, под водой осталось более 5000 ферм, в том числе "Фруктовая долина", а также кукурузные и зерновые поля.

Под водой осталось более 5000 ферм. / ©
Под водой осталось более 5000 ферм.
Из-за наводнения в Италии погибли девять человек. / ©
Из-за наводнения в Италии погибли девять человек.

Напомним, в Конго в результате мощного наводнения погибли сотни человек. Из-за ливней в регионе Калехе реки вышли из берегов.

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Просмотры
3571
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