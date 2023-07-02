"Разрушительное влияние на Россию": директор ЦРУ оценил последствия бунта Пригожина

Вооруженный мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина продемонстрировал разрушительное влияние на Россию.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, пишет Reuters.

"Поражает то, что Пригожин предшествовал своим действиям сокрушительным обвинением Кремля в лживом обосновании вторжения в Украину и ведения войны российским военным руководством"", – сказал Бернс.

Он убежден, что влияние этих слов, это, в частности, яркое напоминание о разрушительном влиянии войны Путина на его собственное общество и его собственный режим», – отметил он.

Он добавил, что происходящее в РФ "вооруженный вызов", впрочем, подчеркнул, что это "внутреннее дело России, в котором Соединенные Штаты не принимали и не будут участвовать".

Мятеж Пригожина

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил, как мятеж ЧВК "Вагнер" в России повлиял на ситуацию на фронте, а также угрозу со стороны этих наемников в Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переброшенные в Беларусь "вагнеровцы" сейчас не представляют серьезной угрозы, ведь их группировка там недостаточно велика.

Между тем, Кремль начал трудную задачу по демонтажу и установлению контроля над разветвленной "империей" основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина, которая включает не только теневую наемную армию, но и пропагандистские СМИ и "фабрику интернет-троллей", печально известную вмешательством в выборы в США.

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