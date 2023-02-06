Разрушительное землетрясение в Турции 6 февраля: все подробности, фото и видео

Разрушительное землетрясение в Турции произошло 6 февраля вблизи города Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало самым мощным в Турции за последние более 80 лет, также оно задело Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте и Ливане.

Стихийное бедствие унесло жизни не менее 1400 человек, разрушены сотни зданий.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Первый мощный подземный толчок произошел ночью, многие спали в своих кроватях и просто не успели покинуть дома. В течение дня толчки магнитудой более 7 баллов ощущались и в других городах Турции. Многоэтажные дома складывались, как карточные.

Власти Турции стянули спасательные команды и самолеты в пострадавший район, одновременно объявив "тревогу 4 уровня", что требует международной помощи. Вооруженные силы Турции установили воздушный коридор, чтобы медицинские и спасательные группы могли добраться до пострадавших от землетрясения районов.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования турецкому народу и предложил помощь в преодолении последствий стихийного бедствия.

"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", – говорится в сообщении.

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