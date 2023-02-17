Разрушительное землетрясение в Турции: через 11 дней удалось спасти подростка и двух мужчин

Из-за землетрясения на юге Турции погибли более 15 000 человек.

После масштабного землетрясения через 11 дней в Турции спасателям удалось спасти 14-летнего мальчика и двоих мужчин.

Об этом сегодня, 17 февраля, сообщил министр охраны здоровья Турции Фахреттин Коджа.

Он рассказал, что 14-летнего парня по имени Осман удалось спасти через 260 часов после разрушительных подземных толчков. По словам министра, мальчик сейчас находится в больнице в Антакие. Его удалось спасти после того, как спасатели услышали звуки под завалами.

После спасенной жизни спасателям удалось достать еще два. На этот раз мужчин – 26 и 33 года.

Землетрясение в Турции

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Из-за землетрясения на юге Турции погибли более 15 000 человек, пострадал памятник ЮНЕСКО.

В то же время посол Украины в Турции Василий Бондарь рассказал, что украинцы могут посещать мероприятие и центр Турции, однако в пострадавшие от землетрясения регионы лучше не ехать.

Украинский МИД сообщил, что в результате мощных землетрясений на юге Турции погибли 5 украинцев, среди них — семья из Запорожья: 46-летняя Юли Петрова и ее двое сыновей — 10-летний Захар и 5-летний Матвей.

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