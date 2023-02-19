Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: число погибших возросло до 46 тысяч человек

Спустя почти две недели после землетрясения под завалами есть и выжившие.

По меньшей мере 40,6 тысяч человек погибли в результате землетрясений в Турции и еще более 5,8 тысяч человек — в Сирии. В результате стихийного бедствия повреждены около 84 тысяч зданий.

Об этом сообщает Aljazeera.

Спустя почти две недели после землетрясения из-под завалов продолжают освобождать людей. Так, спасатели из Кыргызстана в субботу в городе Антакья пытались освободить сирийскую семью из пяти человек, но двоих из них так и не удалось вытащить из-под завалов. В живых остались только мать и отец.

Напомним, в субботу в ранее разрушенной турецкой провинции произошло новое землетрясение. Подземные толчки были внезапными и продолжались около 20 секунд, вызвав панику среди местных жителей.

14 февраля стало известно, что в результате землетрясения в Турции погибли украинка Юлия Петрова и ее двое сыновей из Запорожья. Захару было 10 лет, а Матвею – 5.

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