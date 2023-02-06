Разрушительное землетрясение в Турции: сейсмолог еще за три дня до катастрофы предупреждал об опасности

Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс еще за три дня до крушения предположил, что разрушительное землетрясение произойдет в Турции и Сирии.

Об этом он предупреждал на своей странице в Twitter.

"Рано или поздно в этом регионе (юго-центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение магнитудой ~M 7,5", — предупреждал сейсмолог.

Соонер или последняя будет около ~M 7.5 #earthquake в этом регионе (Сое-Центральный Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) 3 февраля 2023

Фрэнк Хугербитс также 6 февраля написал пост о том, что он сочувствует пострадавшим от катастрофы и подчеркнул, что этого природного бедствия было не миновать.

"Мое сердце сочувствует всем, кто пострадал от крупного землетрясения в центральной Турции. Как я уже говорил раньше, рано или поздно это произойдет в этом регионе, как в 115 и 526 годах. Этим землетрясениям всегда предшествует критическая планетарная геометрия, как это было у нас 4-5 февраля", — подчеркнул сейсмолог.

Разрушительное землетрясение 6 февраля: что известно

6 февраля в Турции и Сирии произошло разрушительное землетрясение, уничтожавшее дома. Из-за этого в обоих государствах погибли многие люди. Толчки почувствовали и другие страны, в частности Казахстан, Грузия, Ливия и Израиль.

В Турции из-за землетрясения пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османия, Адияман, Малатия, Шанлиурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. Были зафиксированы до 20 подземных толчков.

В Сирии в результате землетрясения погибла сестра премьер-министра страны Хусейна Арнуса.

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