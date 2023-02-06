Разрушительное землетрясение в Турции: сотни погибших, разрушенные здания и поиски пропавших (фото)

В стране объявили тревогу четвертого уровня, она предусматривает призыв к международной помощи.

На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. По последним данным, более 300 человек погибли. Есть предположение, что количество жертв стремительно вырастет в ближайшие часы.

Об этом пишет CNN.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 23 километрах восточнее Нурдаги в провинции Газиантеп, на глубине 24,1 километра. Нурдаги расположен вдоль турецко-сирийской границы, и землетрясение ощущалось в нескольких странах региона, в частности в Сирии и Ливане.

Фото: Associated Press

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что к югу страны уже отправились поисково-спасательные группы.

Кроме этого, сильное землетрясение коснулось некоторых районов Сирии, где в результате подземных толчков также погибли более 100 человек. Местные власти утверждают, что ранения получили не менее 500 мирных жителей. Известно о погибших в Алеппо, Хаме и Латакии. Согласно данным гражданской обороны Сирии, десятки человек оказались под завалами.

Фото: Associated Press

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"Наши поисково-спасательные отряды были немедленно отправлены в пострадавшие от землетрясения районы. Наше МВД и здравоохранение, губернаторства и все другие учреждения начали свою работу немедленно. Мы также координируем работы, начатые после землетрясения. Мы надеемся, что вместе переживем эту беду как можно быстрее и с малейшим вредом, и продолжаем нашу работу", — говорится в сообщении президента в его официальном Телеграмм-канале.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил об отправке грузовых самолетов в пострадавшие регионы. В стране объявлена тревога четвертого уровня, включающая призыв к международной помощи.

Губернатор Газиантепа Давут Гюль отметил, что после землетрясения по всему городу разрушилось 531 здание.

По данным Геологической службы США, это землетрясение считается самым сильным в Турции с 1939 года. Тогда стихийная беда убила 30 000 человек.

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