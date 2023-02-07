Разрушительное землетрясение в Турции: в МИД сообщили о судьбе 6 украинцев, не выходивших на связь

Украинцев разыскали – их состояние удовлетворительное, угроз жизни нет.
Украинское посольство в Турции разыскало шестерых украинцев, не выходивших на связь после разрушительного землетрясения.
Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
"Их состояние удовлетворительное, угроз жизни нет. У части граждан разрушено жилье. Они пока поселились у турецких родственников. Консул поддерживает с ними связь", — говорится в сообщении.
В МИД сообщили, что общее количество обращений о гражданах в зоне стихийного бедствия, связь с которыми отсутствует, увеличилась до 27.
"Украинское посольство взаимодействует с турецкими спасателями в целях установления мест их пребывания. Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения не поступала", — сообщил Николенко.
Напомним, разрушительное землетрясение в Турции произошло 6 февраля вблизи города Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало самым мощным в Турции за последние более 80 лет, также оно задело Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте и Ливане.
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