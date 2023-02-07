Разрушительное землетрясение в Турции: в стране вводят чрезвычайное положение

По последним данным, из-за землетрясения в Турции 3 549 человек погибли и 22 168 ранены. Впрочем, это не окончательные цифры, потому что это количество постоянно растет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 февраля сообщил, что в 10 провинциях, пострадавших от мощного землетрясения, на 3 месяца будет применено чрезвычайное положение.

Об этом пишет CNNTurk.

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По последним данным, как сообщил президент Турции, 3 549 человек погибли и 22 168 ранены. Впрочем, это количество постоянно растет. Из -под завалов спасены более 8 тысяч граждан.

По словам турецкого лидера, в настоящее время 53 317 спасателей и вспомогательного персонала работают в зоне завалов и это количество увеличивается с каждым часом благодаря дополнительным командам, прибывающим из-за границы. Также шаг за шагом принимаем меры, чтобы удовлетворить все потребности пострадавших от землетрясения. Так, для доставки пострадавшим в область направлено 54 тысячи палаток, 102 тысячи коек и другие материалы.

"Мы немедленно выделили 100 миллиардов лир нашим учреждениям для экстренной помощи и поддержки. В связи с суровыми зимними условиями до сих пор существуют трудности с доставкой поисково-спасательных групп, оборудования и материалов помощи в район землетрясения. Для этого еще раз напоминаю, что по дорогам в зоне землетрясения никто не должен ездить без необходимости", — призвал Эрдоган.

Также он добавил, что на места трагедии перебросили в общей сложности 5 тысяч медиков с почти тысячей карет скорой помощи, а граждане Турции по всей стране сдают кровь, чтобы использовать ее в случае необходимости.

"Помимо тысяч военнослужащих вооруженных сил Турции, в эвакуации и транспортировке задействованы 10 кораблей наших ВМС и грузовые самолеты наших ВВС. По всему району стихийного бедствия дежурит наша полиция и жандармерия", – рассказал Эрдоган последние новости о ликвидации последствий от землетрясений.

Напомним, голланский сейсмолог предупреждал о разрушительном землетрясении в Турции. Можно ли было избежать катастрофы и спасти тысячи жизней – читайте ЗДЕСЬ.

Ужасное землетрясение в Турции: последние новости из эпицентра трагедии

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