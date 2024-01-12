Разрушительное землетрясение в Японии добавило к береговой линии 250 метров земли

Спутниковые данные местности до и после землетрясения в Японии зафиксировали интенсивное поднятие земли, расширившее береговую линию японского полуострова Ното на 250 метров.

Об этомпишет Space.

На кадрах видно, что морское дно поднялось над водой, образовав новые оголенные пляжи. Отметим, что кадры показывают изменения береговой линии после того, как землетрясение и цунами утихли, в результате чего некоторые порты остались полностью сухими.

Ученые отмечают, что в результате землетрясения береговая линия сместилась в сторону моря сразу в нескольких районах, в том числе в порту Нафуне, городе Вадзима и заливе Миназуки.

Команда также обнаружила пятна воды на стенах прибрежных зданий в районе порта Акасаки: ученые предполагают, что землетрясение также повлекло за собой цунами в районе порта, волны которого достигли 4,2 метра.

Земля, что стройный Japan's Noto peninsula на Monday был со сильным, что на побережье был перемещен в 250 метров offshore до того, как рельефный край. pic.twitter.com/XpxBMLRTUU – Nahel Belgherze (@WxNB_) January 4, 2024

Что известно о землетрясении в Японии

1 января в центральной Японии произошла серия мощных землетрясений. Магнитуда сильнейшего достигала 7,6. Власти объявили об угрозе серьезного цунами и призвали местных немедленно эвакуироваться — предупреждали о волнах, которые могут достигать пяти метров.

В тот же день без света осталось не менее 36 тысяч домохозяйств в префектурах Исикава и Тояма. Стихийное бедствие также спровоцировало масштабный пожар в городе Вадзим.

По последним данным, не менее 161 человек погиб в результате землетрясения, еще более 100 пострадали.

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