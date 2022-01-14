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Разрушительные паводки: сильные ливни затопили столицу иракского Курдистана – город Эрбиль

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Разрушительные паводки: сильные ливни затопили столицу иракского Курдистана – город Эрбиль

Associated Press

В прошлом году в этот период регион страдал от рекордной засухи.

Разрушительные паводки в иракском Курдистане. Из-за сильных ливней затоплена столица региона — город Эрбиль.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 14 января.

О жертвах пока неизвестно. Затоплены сотни домов и одна из главных автомагистралей, которая проходит вокруг города. Ущерб местные власти только подсчитывают. Из-за стихии студентам перенесли все экзамены.

С осени это уже третьи масштабные паводки в городе. Предыдущие две непогоды унесли жизни 12 человек и разрушили сотни домов.

Новости мира: из-за сильных ливней затоплена столица иракского Курдистана - город Эрбиль

Новости мира: из-за сильных ливней затоплена столица иракского Курдистана - город Эрбиль
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