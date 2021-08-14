Разрушительные пожары в Греции: есть ли среди украинцев пострадавшие в результате стихии

Разрушительные пожары в Греции: есть ли среди украинцев пострадавшие в результате стихии

Украинцы в Греции не обращались за помощью к дипломатам.

В Греции, которая является достаточно популярной среди украинских туристов, продолжают бушевать масштабные лесные пожары. На данный момент информации о пострадавших гражданах Украины во время пожаров нет.

Об этом сообщили в консульском подразделении посольства в комментарии УНН.

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"Граждане Украины с зон пожаров в Посольство с помощью не обращались. По информации, имеющейся у Посольства, граждан Украины, пострадавших в результате пожаров, нет", — ответили украинские дипломаты.

Ранее в Посольстве рассказывали, что держат связь с представителями органов местной власти районов, где произошли и продолжаются пожары, для оперативной помощи украинцам.

Напомним, 13 августа на греческом острове Эвия вспыхнул новый пожар. На этот раз загорелось немного южнее района, где недавно масштабный лесной пожар уничтожил леса и сжег дома.

Также сообщалось, что в Греции тысячи людей бежали, а курортные поселки сгорели. Что происходит в охваченной пламенем Греции, читайте здесь.

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