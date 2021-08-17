Разрушительные пожары в Греции: подозреваемых в поджогах возле Афин задержали

Подозреваемыми являются мужчина и женщина.

В Греции, где бушуют масштабные лесные пожары, полиция арестовала двух человек по подозрению в двух поджогах близ Афин.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Первым был 54-летний грек, который якобы в воскресенье поджигал бумаги и засохшую растительность в зарослях на окраине села к западу от Афин. Мужчина сбежал с места происшествия и был задержан патрулем полиции, проезжавшего мимо автомобиля.

Второй задержанной является 29-летняя иностранка, гражданство которой не разглашается. Ее обвиняют в поджоге сухих листьев на земле возле дерева на площади в центре Афин. Полиция района погасила пламя и задержала женщину.

Сейчас с отня пожарных уже второй день борются с большим лесным пожаром, который привел к эвакуации дома престарелых и нескольких деревень в районе Вилия, где загорелся густой лес. Он вспыхнул вскоре после того, как на юго-восток от греческой столицы, в районе Кератея, произошло очередное возгорание.

В общем, пишет издание, в этом месяце в Греции бушевали сотни лесных пожаров, вызванных длинной и сильной жаркой волной в стране за последние десятилетия, в результате которой стремительно высыхают леса и кустарники.

Напомним, 13 августа на греческом острове Эвия вспыхнул новый пожар. На этот раз загорелся несколько южнее района, где недавно масштабный лесной пожар уничтожил леса и сожгла дома.

Также сообщалось, что в Греции тысячи людей бежали, а курортные поселки сгорели. Что происходит в охваченной пламенем Греции, читайте здесь.

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