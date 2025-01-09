Разрушительные пожары в Лос-Анджелесе: огонь бушует третьи сутки, уничтожены 1300 домов (спутниковые снимки)

Три самых больших очага огня до сих пор не удается локализовать из-за сильного ветра.

Спасатели третьи сутки не могут потушить масштабные пожары в Лос-Анджелесе в Калифорнии. Огонь уничтожил более 1300 домов. По крайней мере, пять человек погибли.

Об этом пишет NV со ссылкой на данные пожарного департамента Лос-Анджелеса.

Дома в Альтадене охвачены пламенем / Фото: Maxar

Огонь в Лос-Анджелесе уничтожил более 1300 домов / Фото: Maxar

Пожары, которые начались в лесных массивах утром во вторник, 7 января, уже охватили пригород и элитные районы, где расположены виллы знаменитостей. Три самых больших очага огня до сих пор не удается локализовать из-за сильного ветра.

В четверг, 9 января, в Сети появились спутниковые снимки от компаний Maxar Technologies и Planet Labs, которые позволяют осознать огромный масштаб пожаров в районах Альтадена и Пасифик-Палисейдс.

Район Пасифк-Палисейдс охвачен пламенем. / Фото: Maxar

В Лос-Анджелесе горят виллы знаменитостей. Фото: Planet Labs

"Огонь уничтожил площадь в тысячи гектаров и быстро добрался до элитного района в Лос-Анджелесе, где живут знаменитости, в частности, Бен Аффлек, Дженнифер Энистон, Том Хэнкс, Пэрис Хилтон, Брэдли Купер и другие", – пишет издание.

Более 100 тысяч человек получили приказ об эвакуации из опасных зон. Фото: Planet Labs

Также известно, что более 100 тысяч человек получили приказ об эвакуации из опасных зон. На данный момент уже свои дома покинули около 30 тысяч местных жителей.

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Напомним, в результате пожаров в Лос-Анджелесе были разрушены дома, а на дорогах образовались пробки. По словам официальных лиц, сгорело не менее 1182 гектаров территории Пасифик-Палисейдс между прибрежными городами Санта-Моника и Малибу.

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