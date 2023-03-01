Разрушительные землетрясения в Турции: из-под завалов спасли коня пробывшего там 21 день

Животное было живым и здоровым под завалами.
В турецком городе Адияман, пострадавшем от разрушительных землетрясений, из-под завалов спасли пробывшего там 21 день коня.
Об этом в Twitter написал турецкий бизнесмен Тансу Йен.
На видео, размещенном в Twitter, видно, как спасатели работали вместе, чтобы через несколько часов освободить коня и доставить его в безопасное место.
Видео, которым поделился турецкий предприниматель Тансу Йен, стало вирусным и к вечеру вторника набрало 3,4 миллиона просмотров.
"Удивительно, удивительно, удивительно", — написал предприниматель в подписи к посту.
Amazing amazing amazing— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) February 27, 2023
В Adiyaman, лошадь ведется в rubble of building 21 дней после earthquake был замечен в teams #earthquake #horse #turkey #adiyaman pic.twitter.com/XSFAQjbKYX
Разрушительное землетрясение в Турции
В Турции и Сирии произошло сразу несколько разрушительных землетрясений. Известно, что из-за подземных толчков погибли более 50 тысяч человек. Пострадавшими числятся более 29 млн человек.
Поэтому в Турции зарегистрировано 173 тыс. разрушенных или существенно поврежденных зданий. Также сообщается, что более 1,9 млн человек нашли временное убежище в приютах, гостиницах и общественных учреждениях.
После разрушительных землетрясений Турцию и дальше продолжает трясти. Там периодически ощущают подземные толчки, однако они не столь мощны, как предыдущие.
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