Разрушительные землетрясения в Турции: из-под завалов спасли коня пробывшего там 21 день

Животное было живым и здоровым под завалами.

В турецком городе Адияман, пострадавшем от разрушительных землетрясений, из-под завалов спасли пробывшего там 21 день коня.

Об этом в Twitter написал турецкий бизнесмен Тансу Йен.

На видео, размещенном в Twitter, видно, как спасатели работали вместе, чтобы через несколько часов освободить коня и доставить его в безопасное место.

Видео, которым поделился турецкий предприниматель Тансу Йен, стало вирусным и к вечеру вторника набрало 3,4 миллиона просмотров.

"Удивительно, удивительно, удивительно", — написал предприниматель в подписи к посту.

Amazing amazing amazing



В Adiyaman, лошадь ведется в rubble of building 21 дней после earthquake был замечен в teams #earthquake #horse #turkey #adiyaman pic.twitter.com/XSFAQjbKYX — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) February 27, 2023

Разрушительное землетрясение в Турции

В Турции и Сирии произошло сразу несколько разрушительных землетрясений. Известно, что из-за подземных толчков погибли более 50 тысяч человек. Пострадавшими числятся более 29 млн человек.

Поэтому в Турции зарегистрировано 173 тыс. разрушенных или существенно поврежденных зданий. Также сообщается, что более 1,9 млн человек нашли временное убежище в приютах, гостиницах и общественных учреждениях.

После разрушительных землетрясений Турцию и дальше продолжает трясти. Там периодически ощущают подземные толчки, однако они не столь мощны, как предыдущие.

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