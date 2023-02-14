Разрушительный циклон "Габриэль" оставил четверть миллиона жителей Новой Зеландии без света: фото

Сегодня, 14 февраля, Новая Зеландия третий раз за свою историю объявила чрезвычайное положение. Это связано с циклоном "Габриэль", который повлек за собой широкомасштабные наводнения, оползни и огромные океанские волны на Северном острове. Около 225 тысяч человек остались без электричества, а десятки супермаркетов закрылись.

Как сообщило издание Reuters, из-за отмененных рейсов тысячи людей застряли в стране, а сотни тысяч остались без света.

Министр по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии Киран Маканулти заявил, что циклон нанес масштабный ущерб.

"Это беспрецедентное явление погоды, которое серьезно влияет на большую часть Северного острова", — сказал Маканулти.

Эпицентр циклона "Габриэль" находится в 100 км на северо-восток от Окленда над небольшими островами, но теперь движется к юго-западу. Метеорологическая организация MetService заявила, что самый сильный дождь для Окленда уже прошел, но он угрожает югу.

Около 225 тысяч человек остались без электричества, а десятки супермаркетов закрылись. Премьер-министр страны Крис Хипкинс призвал жителей Новой Зеландии не покупать продукты в панике.

Как уже сообщалось, в Новой Зеландии сильные осадки привели к масштабным наводнениям, отключению электроэнергии и закрытию дорог, из-за чего жителей некоторых населенных пунктов эвакуируют. Уже известно о четырех погибших в Окланде . В городе остановили поезда и закрыли школы. Авиакомпании отменили более 500 рейсов.

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