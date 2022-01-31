Разрушительный пожар произошел на складах автоконцерна Skoda: ущерб достигает более 40 млн долларов

Из-за уничтоженных огнем запчастей часть автомобилей будет выпускаться недоукомплектованными.

По неизвестным причинам масштабный пожар вспыхнул на складах автомобильного концерна Skoda в окрестностях чешской столицы Праги. По предварительным подсчетам, ущерб нанесенный предприятию достигает более 40 миллионов долларов.Об этом сообщает в понедельник, 31 января, чешское издание iDNES.

Установлено, что загорелись деревянные паллеты, на которых стояли коробки с запчастями. В считанные минуты пламя охватило огромную площадь, остановить его мешал шквалистый ветер.

В укрощении огня были задействованы более 100 пожарных и около 40 пожарных автомобилей, а самый высокий уровень пожарной тревоги действовал в течение нескольких часов.

В полиции не исключают возможности умышленного поджога.

По предварительным оценкам, ущерб от пожара превышает миллиард чешских крон (более 40 млн долларов США).

Поскольку огнем были уничтожены дверные панели модели Škoda Octavia, эти автомобили будут выпускаться недоукомплектованными до тех пор, пока поставщик не решит проблему.

Напомним, чешская полиция проводит расследование по поводу уничтожения секретного документа, назначенного президенту Чехии Милошу Земану, в котором говорилось о возможной причастности к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году агентов российской военной разведки.

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