Разрушительный тайфун во Вьетнаме: количество жертв уже превысило полсотни

Тайфун во Вьетнаме повлек за собой масштабные наводнения / © Reuters

Число погибших во Вьетнаме от тайфуна Bualoi и вызванных им наводнений возросло до 51 человека, а еще 14 человек считаются пропавшими без вести. По предварительным оценкам, стихия нанесла стране ущерб на сумму около 15,9 триллиона донгов, что эквивалентно 603 миллионам долларов США. В связи с катастрофой центральный банк обратился в финансовые учреждения с призывом поддержать пострадавшие предприятия.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет правительственного агентства по управлению стихийными бедствиями.

Масштабы разрушений и финансовые потери

Тайфун Bualoi добрался до суши в северо-центральной части Вьетнама в понедельник, 29 сентября. Он принес с собой огромные морские волны, сильный ветер и обильные осадки, в результате которых были ранены 164 человека. Агентство по управлению стихийными бедствиями повысило свою оценку нанесенного тайфуном имущественного ущерба до $603 млн, что значительно больше по сравнению с предварительной оценкой в $435,8 млн.

Стихия повредила дороги, школы и офисные здания. Более 230 тысяч домов были повреждены или затоплены, а около 89 тысяч гектаров рисовых и других сельскохозяйственных культур полностью уничтожены. Кроме того, тайфун вызвал значительные сбои в электросетях, оставив десятки тысяч семей без света.

Призыв к банкам о поддержке

Вьетнам является региональным производственным центром, и в зоне или вблизи пути тайфуна расположены крупные заводы, в том числе принадлежащие Foxconn, Formosa Plastics, Luxshare и Vinfast. В отчете правительственного агентства не упоминается о каких-либо значительных повреждениях промышленных объектов, что дает надежду на скорейшее восстановление производственного сектора.

Однако для поддержки среднего и малого бизнеса, понесшего финансовые потери, заместитель председателя центрального банка Фам Тхань Ха заявил, что банки получили указание рассмотреть возможность реструктуризации или замораживания кредитов для пострадавших от тайфуна фирм. Это решение призвано предоставить компаниям финансовую стабильность и время для возобновления своей деятельности.

Напомним, в Одессе завершены поисковые работы после сильного наводнения, вызванного мощным ливнем. В результате непогоды погибли 10 человек , спасены более 380 жителей.