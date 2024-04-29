Разрушительный торнадо охватил сразу несколько штатов США: есть жертвы стихии (фото)

Мощный торнадо бушует в американских штатах Небраска, Айова и Техас. Торнадо в США начал свирепствовать еще вчера на фоне сильных ливней в центральной части страны.

Об этом сообщает CNN.

Известно, что в штате Оклахома в результате торнадо погибли, по меньшей мере, три человека, в том числе младенец.

Фото: Associated Press

В Департаменте управления чрезвычайных ситуаций и внутренней безопасности штата проинформировали, что два человека погибли в городе Голденвилл, один – в городе Мариетта.

По данным департамента, поступили сообщения о пострадавших, повреждениях имущества, наводнениях и свергнутых линиях электропередач и деревьев в нескольких округах. Масштаб ущерба неизвестен.

Фото: Associated Press

Губернатор штата Кевин Ститт объявил чрезвычайную ситуацию. Ожидается, что до понедельника сохраняется неустойчивая погода в центральной части Соединенных Штатов.

Напомним, предыдущий разрушительный торнадо пронесся по штату Теннесси в США 9 декабря. Тогда было известно о шести погибших, среди которых ребенок, и, по меньшей мере, 30 пострадавших. Без света осталось около 56 тысяч человек.

Читайте также: