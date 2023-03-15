Разрушительный тропический циклон "Фредди" бушует в Африке: количество погибших возросло

Непогода на юге Африки унесла жизни более 200 человек.

В результате тропического циклона "Фредди", повлекшего непогоду в Мозамбике и Малави, на юге Африки, погибли по меньшей мере 219 человек. Число жертв еще может увеличиться, ведь из-за отсутствия электроснабжения и связи в некоторых регионах целостной информации о масштабах ущерба пока нет.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

"Во многих пострадавших районах отключены электроснабжение и связь, что препятствует операциям по оказанию помощи", — сказал Стефан Дюжаррик, спикер Генерального секретаря ООН на пресс-брифинге во вторник днем.

Как известно, в Малаве наводнения и оползни унесли жизни 199 человек. Из-за непогоды около 19 тысяч человек вынужденно переселяются из страны. В Мозамбике подтвердили гибель 20 человек. Также около 1,9 тысяч домов разрушены в прибрежной провинции Замбезия. Десятки тысяч человек до сих пор находятся в укрытиях.

Метеорологи прогнозируют новую волну штормов в среду вечером, которая также охватит Мозамбик и Малави. Правозащитники призывают международное сообщество мобилизоваться ради помощи пострадавшим африканским странам.

Ранее мы сообщали о непогоде в Новой Зеландии из-за циклона "Габриэль". По этой причине в стране третий раз в истории объявляли чрезвычайное положение.

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