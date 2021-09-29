Разрушительный взрыв в многоэтажке в Швеции: полиция отрабатывает версию о покушении на убийство

В этом доме живет полицейский, который недавно свидетельствовал в суде против одной из местных банд.

Покушение на убийство — такую версию отрабатывают шведские полицейские, которые расследуют взрыв в Гетеборге.

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Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 29 сентября.

Рвануло вчера, 28 сентября, на рассвете в жилом доме, после чего вспыхнул пожар. Травмы получили 16 человек, четверо из них сейчас находятся в реанимации. Еще сотню жителей эвакуировали.

Взрывом разнесло три этажа. Одну из первых версий о бытовом газе отвергли сразу, ведь его в доме нет. Позже шведская пресса сообщила: в этом доме живет полицейский, который недавно свидетельствовал в суде против одной из местных банд. Поэтому те могли отомстить. В полиции, впрочем, советуют дождаться результатов расследования.

Новости мира: покушение на убийство - полиция отрабатывает версию взрыва в Гетерборге

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