Разрушительный взрыв в многоэтажке в Швеции: полиция отрабатывает версию о покушении на убийство

В этом доме живет полицейский, который недавно свидетельствовал в суде против одной из местных банд.
Покушение на убийство — такую версию отрабатывают шведские полицейские, которые расследуют взрыв в Гетеборге.
Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 29 сентября.
Рвануло вчера, 28 сентября, на рассвете в жилом доме, после чего вспыхнул пожар. Травмы получили 16 человек, четверо из них сейчас находятся в реанимации. Еще сотню жителей эвакуировали.
Взрывом разнесло три этажа. Одну из первых версий о бытовом газе отвергли сразу, ведь его в доме нет. Позже шведская пресса сообщила: в этом доме живет полицейский, который недавно свидетельствовал в суде против одной из местных банд. Поэтому те могли отомстить. В полиции, впрочем, советуют дождаться результатов расследования.