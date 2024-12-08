Развалится ли Сирия после падения Асада: мнения политиков и экспертов

За несколько десятилетий семья Асадов правила в Сирии и установила диктаторский режим. С 2000 года страну возглавлял Башара аль-Асада, политика которого привела к гражданской войне. В декабре оппозиционные силы Сирии заявили, что теперь контролируют власть в республике.

С 2000 года страну возглавлял Башара аль-Асада, политика которого привела к гражданской войне. В декабре оппозиционные силы Сирии заявили, что теперь контролируют власть в республике.

Известно, что сирийский диктатор с семьей прилетел в Москву, а кто будет возглавлять Сирию, пока неизвестно.

ТСН.ua собрал возможные прогнозы относительно будущего освобожденного от диктатуры государства.

Опасность от резких перемен

Падение режима Башара Асада – это переломный момент для Сирии, пишет корреспондент BBC.

Асад пришел к власти в 2000 году после смерти своего отца Хафеза, правившего страной 29 лет. Их методы правления очень схожи: оба держали диктатуру в стране. По словам журналиста Конец пятидесятилетнего правления семьи Асадов изменит баланс сил в регионе.

Упил Ирана значительно уменьшается, а Сирия под руководством Асада была частью связи между иранцами и Хезболлой, ведь играла ключевую роль в передаче оружия и боеприпасов этой группировке.

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Сама Хезболла серьезно ослаблена после годовой войны с Израилем, и ее будущее по сути неопределенно. Иран также поддерживает йеменских хуситов, а они в последнее время неоднократно подвергались авиаударам.

Все эти фракции, а также вооруженные формирования в Ираке и ХАМАС в Газе образуют так называемую "ось сопротивления" Тегерану, серьезно ослабленную.

Этому новому распределению силу невероятно радуются в Израиле, где Иран рассматривают как угрозу существованию.

Многие считают, что это наступление не могло бы произойти без благословения Турции. Турция, поддерживающая некоторых повстанцев в Сирии, отрицает поддержку группировки HTS, которая имеет корни в Аль-Каиде и насильственное прошлое. В последние годы группировка показывала изменившую свою риторику, в частности их последние сообщения дипломатические имеют тон примирения.

Однако большинство мировых лидеров озабочены способностью группировки. Как отмечает журналист ВВС, резкие изменения также могут вызвать вакуум во власти и, что опасно, и в конечном итоге привести к хаосу и еще большему насилию.

Сирия может стать убежищем для террористов

После падения Асада Сирия может стать убежищем для террористов, об этом сообщил журналистам New York Times высокопоставленный чиновник американского правительства.

В Вашингтоне с тревогой наблюдают развитие событий в Сирии и судьбу ее химических арсеналов. Американские разведывательные службы оценивают, что армия Асада сохранила ограниченные запасы химического оружия, включая боеприпасы, заряженные нервно-паралитическим веществом зарин.

В США опасаются, что запасы химического оружия могут попасть в руки радикалов. В частности, среди повстанцев есть исламисты из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Его лидер, бывший террорист Аль-Каиды Абу Мухаммад аль-Джулани, утверждает, что его взгляды стали умеренными, но на Западе к нему по-прежнему относятся с большим подозрением.

Освобождение Сирии от иностранного присутствия

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что падение режима семьи Асадов является уникальным процессом, который будет иметь мощные геополитические последствия для всего региона. Об этом он написал в соцсети Facebook.

По его словам, сирийский народ устал войной и хочет как можно скорее ее завершить.

Эксперт отмечает, что разрушенная экономика и инфраструктура требует значительных усилий по их восстановлению. Политические лидеры повстанцев осознают, что период эйфории пройдет очень быстро и без действенного переходного правительства, которое будет признано миром, невозможно провести новые выборы, которые обеспечат легитимную власть.

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Игорь Семиволос отмечает, что необходимо начать масштабный внутриполитический переговорный процесс для определения будущего территориального устройства Сирии и поиска компромиссов между разными группировками.

По мнению эксперта, сценарий распада Сирии, как отделение Латакии, или контролируемых курдами районов северо-восточной Сирии маловероятен.

Одной из своих задач группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" ставит перед собой – освобождение Сирии от иностранного присутствия. Эксперт отметил, что кроме россиян и иранцев часть сирийской территории контролируют Турция и Израиль.

Активизация дипломатии

Илия Куса, аналитик "Украинского института будущего", эксперт по международной политике и Ближнему Востоку высказался о событиях в Сирии. Он отметил, что на встрече министров в Катаре может обсуждаться конспект формирования нового баланса сил в Сирии. Следует учитывать, что многие исламские экстремисты подняли террористов Исламского государства на востоке, и усиление сирийских курдов, на которых сейчас нападают протурецкие силы на северо-востоке.

"Стратегическое поражение Ирана на этом направлении уже очевидно. Это не приведет к краху способности Тегерана проектировать свою силу в регионе, но удар будет существенным. Однако, как я уже писал, это несет и риски и возможности для иранцев", – отметил Куса.

Игорь Тишкевич политический аналитик отметил, что контуры нового правительства будет в значительной степени определять Анкара, с долей влияния арабских монархов и, вероятно, Ирана.

"Почему не РФ? И потому, что, в отличие от перечисленных внешних сил, она сделала лишь одну ставку, работая с окружением Асада. Кстати, странно, учитывая ее попытки работать с несколькими группами одновременно в "проблемных" африканских странах", — отметил Тишкевич

Прогнозы европейских политиков

Министр иностранных дел Анналена Бербок отметила, что Сирия не должна попасть в руки других радикалов. Об этом она написала в соцсети Х. По словам министерши, пока "невозможно точно сказать, что сейчас происходит в Сирии", но ясно одно – для миллионов людей в Сирии конец Асада означает первое облегчение после целой вечности зверств, совершенных его режимом.

Бербок подчеркнула, что сейчас страна не должна попасть в руки других радикалов – "независимо от того, под какой ширмой они прикрываются".

"Поэтому мы призываем стороны конфликта взять на себя ответственность за всех сирийцев. Это включает в себя всестороннюю защиту этнических и религиозных меньшинств, таких как курды, алавиты или христиане, а также инклюзивный политический процесс, который создаст баланс между группами", – помешала она.

По мнению министерши, если ключевые игроки внутри страны и за ее пределами, наконец, начнут действовать в интересах сирийского народа, может начаться путь к миру, подчеркнула Бербок.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя события в Сирии, подчеркнул, что сейчас главное восстановить в стране порядок и не допускать нарушений прав общества, пишет Укринформ.

"Сирийский народ испытал ужасные страдания. Поэтому конец правления Асада в Сирии является хорошей новостью", — сказал канцлер.

По его словам, Башар Асад угнетал собственный народ, на его совести бесчисленное количество жизней, а многие были вынуждены покинуть Сирию, приехав, в частности, в Германию.

Сейчас, заявил Шольц, важно, чтобы в Сирии был быстро восстановлен правопорядок. Все религиозные общины и меньшинства должны быть защищены сейчас и в будущем. Немецкий политик считает возможным политическое урегулирование конфликта в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

"О тех, кто будет у власти в будущем, мы будем судить в зависимости от того, дают ли они возможность всем сирийцам жить достойно и самоопределяться, защищать суверенитет Сирии от злонамеренного вмешательства третьих сторон и жить в мире со своими соседями", — отметил Шольц.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала падение режима Башара Асада в Сирии, отметив, что это демонстрирует слабость России и Ирана.

В своем сообщении в соцсети X (Twitter) верховная представительница ЕС отметила, что "процесс восстановления Сирии будет долгим и сложным". Однако она убеждена, что падение Асада является положительным "и долгожданным" развитием событий. "Это также свидетельствует о слабости поклонников Асада — России и Ирана".

Будущее Сирии без россиян

В МИДе Украины прокомментировали события в Сирии. Там отметили, что они демонстрируют слабость путинского режима, который не способен воевать на два фронта и бросает на произвол судьбы своих ближайших союзников ради продолжения агрессии против Украины.

Крах режима Асада также существенно ослабит экспансионизм России, которая годами использовала сирийскую территорию, ее ресурсы и людей в качестве плацдарма для распространения деструктивного влияния на Ближнем Востоке, расшатывания региональной стабильности и безопасности, создания очагов угроз для соседних с Сирией государств.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что ныне главная цель — восстановить безопасность в Сирии и защитить людей от насилия. По словам министра, необходимо приложить все усилия для стабилизации региона, обеспечить инклюзивный политический диалог ради развития эффективно функционирующих государственных институций.

Важно, чтобы сирийский народ сохранил единство и целостность своего государства.

В МИДе убеждены, что долгосрочная безопасность Сирии зависит от завершения российского присутствия в этом государстве. Везде, где присутствуют русские военные или наемники, они несут только смерть, разруху, нестабильность и беззаконие.

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В МИД выразили надежду на двусторонние отношения и полноценный политический диалог между Киевом и Дамаском.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис также выразил мнение, что события в Сирии демонстрируют возможность победы над Россией в Украине.

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