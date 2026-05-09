"Разве это нормально?": беженка сравнила условия работы врачей в Украине и Германии

В Украине медсестры получают около 15 тысяч гривен, тогда как их коллеги в Германии после подтверждения квалификации зарабатывают до 3700 евро, что составляет почти 190 тысяч гривен.

Об этом рассказала украинская беженка Людмила Русина в видео на платформе Tik-Tok.

Сравнивая зарплату медицинских работников в Германии и Украине она отметила, что ситуация с врачами довольно неприятная. Но несмотря на это, по ее словам, многие украинцы до сих пор жалуются на очереди к специалистам в Европе, восхваляя доступность нашей медицины. В то же время мало кто задумывается, хватает ли отечественному медику зарплаты на элементарные потребности, например хлеб или оплата коммунальных услуг.

В качестве примера она привела историю сына своей подруги. Он — молодой интерн, который вынужден работать медбратом в Украине за мизерные 5 тысяч гривен, и такие случаи не единичны.

«Когда моя подружка рассказала за своего сына, который сейчас интерн и вынужден работать, и это нормально. Но внимание: он работает медбратом и его зарплата составляет 5 тысяч гривен, и не только его. Мне здесь много о таких зарплатах пишут. Ну разве это нормальная медицинская система?» — спрашивает женщина.

Людмила отмечает, что утверждение «работать за мизерную зарплату — это лишь личный выбор медиков», звучит по меньшей мере несерьезно, ведь без них пенсионеры, учителя и люди с инвалидностью просто останутся без помощи.

Женщина отмечает, что в Германии страховая медицина стоит дорого, однако в сочетании с социальной защитой она гарантирует врачам уверенность в будущем: они не переживают из-за базовых потребностей, а могут покупать недвижимость и качественно отдыхать.

«В Германии страховая медицина и стоит она недешево, но в тандеме с социальной системой она дает ощущение защищенности и уверенности. Немецкие врачи не думают, хватит ли им на молоко. Они покупают дома и ездят отдыхать на дорогие курорты», — отмечает украинская беженка.

По ее словам, на этом фоне возникает большой вопрос: «Захотят ли украинские специалисты возвращаться домой из таких условий?». Также Людмила отмечает: медики, которые, несмотря ни на что, остаются в Украине, являются настоящими героями — они фактически приносят себя в жертву отечественной системе здравоохранения.

