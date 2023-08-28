Разведка Британии назвала причины отмены крупнейших российских учений "Запад-23"

Это далеко не первая мероприятия, которая отменяет РФ.

Россия, вероятно, отменила большой ежегодный "Запад-23", который должен стать кульминацией года военной подготовки. Планируемые совместные стратегические учения должны состояться в сентябре 2023 года.

Об этом сообщает Минобороны Британии в новом отчете по состоянию на 28 сентября.

В строительстве говорится, что с 2010 года в России действует четырехлетний цикл ротации учений "Запад-23" по всей стране. Несмотря на это, с 2021 года он был проведен по меньшей мере раз в два года.

"Неэффективность российских военных в Украине показала, что "учения "Запад" имели ограниченную ценность для обучения и в основном проводились для показухи", — говорится в разведке.

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Отмечается, что РФ, вероятно, отменила "Запад-23", из-за отсутствия слишком мало войск и техники.

"Кроме того существует реальная вероятность того, что российское руководство также чувствительно к внутренней критике, связанной с проведением учений "Запад" во время войны", — отметили в Минобороны Британии.

Отметим, что РФ начинает все больше ощущать угрозу из-за "атаки" беспилотников.

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